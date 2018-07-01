Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Antalya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, Antalya Liman Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Kutlamalar daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda devam etti.

Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, denize çelenk bırakma töreni öncesinde yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk Limanlarının işletilmesi hakkının geri alındığını hatırlattı.

Türkiye'nin üç tarafının Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi önemli denizlerle çevrili olduğunu aktaran Bayram, denizleri birbirine bağlayan iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip ülkenin, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle öneminin arttığını dile getirdi.

Denizlerin, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran yasayla denizcilik alanında birçok siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Türk bayraklı gemilerimiz 2009 yılından itibaren beyaz listededir. Denizcilikte e-devlet uygulamasına geçilmiş olup, ulusal ve uluslararası deniz vasıtalarının denetlenmesi, gemi adamlarının iş ve işlemleri çok kısa zamanda yapılmakta ve denetlenebilmektedir. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri uluslararası düzeyde kabul görmüş ve gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir. Kıyı yapıları ve tersanelerde, dünya denizci ülkeleri ile rekabete girilmiş ve gemi inşası üzerinde büyük gelişmeler sağlanmıştır."

Tören sonrası Antalya Limanı açıklarında demirleyen TCG Barbaros F 244 Türk Savaş Gemisi, ziyaretçilerini kabul etti.

Savaş gemisini ziyaret eden vatandaşlara, gemi mürettebatı tarafından bilgi verildi.

