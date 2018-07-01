Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Antalya Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Antalya Liman Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen yüzme, çıpa ve yağlı direk bayrak kapma yarışları renkli görüntülere sahne oldu.
Antalya Liman Başkanı Erdoğan Bayram, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanlarının işletilmesi hakkının geri alındığını hatırlattı.
Türkiye'nin önemli denizlere sahip olduğunu ifade eden Bayram, denizleri birbirine bağlayan iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip Türkiye'nin, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle öneminin her geçen gün arttığını kaydetti.
Etkinlikte önce yüzme yarışı yapıldı. Yarışmada birinci gelen Furkan Yazgan'a ödülü Antalya DTO Başkanı Ahmet Çetin takdim etti.
Yüzme yarışının ardından çıpa yarışına geçildi. Gözlük kullanımının yasak olduğu yarışmada, denize atılan çıpanın çıkarılması için uzun süre dalış yapan yarışmacılar, çıpayı bir türlü bulamadı.
Dalış yapan Ali Gölgeli, izleyicilerin de yönlendirmesiyle çıpayı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Çıpa yarışmasının ardından yağlı direk bayrak kapma yarışmasına geçildi. Yarışmayı 16 yıldır kazanan Murat Dalgakıran, bu sene de şampiyonluğu kaptırmadı.
Yarışmacılara ödülleri protokol tarafından verildi. Etkinlik flyboard gösterisiyle devam etti.
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