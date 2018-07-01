Muğla'nın Bodrum ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması kapsamında düzenlenen yarışmalarda renkli görüntüler oluştu.

Bodrum'un Kumbahçe sahilinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, halat çekme, denizden tabak çıkarma, yağlı direkten bayrak alma ve farklı kategorilerde yüzme yarışmaları yapıldı.

Katılanların kıyasıya mücadele ettiği ve çekişmeli geçen yarışmalarda, renkli görüntüler oluştu. Etkinliğin en çok ilgi gören yarışmaları, yağlı direkten bayrak alma ve denizden tabak çıkarma oldu.

Yağlı direkten bayrak alma yarışmasını Mert Derim'in kazandığı etkinlikte, Burak Buğrahan Çetin ise denize atılan tabaklardan 19'unu çıkarıp en fazla tabak çıkaran yarışmacı oldu.

Kutlamalara vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Yarışmaları izleyenlerden bazıları da denize girdi. Çocuklar denizde oyunlar oynayıp eğlendi.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakolu dalış ekibi, denizdeki yarışmalar sırasında önlem aldı. Yarışmaların ardından dereceye girenlere, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, denizlerin önemine işaret etti.

Kutlamaya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan ve Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç'in de aralarında olduğu bazı resmi daire ve kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

