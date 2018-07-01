Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda renkli görüntüler oluştu.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde Güvercinada sahilinde "Kartondan tekneler yarışması", "Yağlı direkten bayrak alma", "Halat çekme" ile yüzme ve tekne yarışmaları düzenlendi.

Kartondan tekneler yarışmasının galibi Türk Hava Kurumunun teknesi olurken en iyi tasarım ödülünü Bahçeşehir Koleji, "en hızlı batan Titanic" ödülünü ise Adviye Ertuğrul Acun Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi kazandı.

Etkinlikler kapsamında Güvercinada sahilinden denize 3 bin çipura ve levrek yavrusu bırakıldı.

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Ege Port Liman Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası Ege Port Limanı'na ait Alexander isimli römorkör ile deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Kuşadası Kaymakamı Aksoy, "Türk sularında kabotaj hakkının Türk bayrağına verilişinin 92'nci yıl dönümünde sadece deniz şehitlerini değil, hayatlarını ve canlarını bu ülke için kaybetmiş bütün şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu çelengi onların anısına denize bırakıyoruz." dedi.

Etkinliklere Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Kuşadası Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Oktay Çetin, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

