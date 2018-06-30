Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İstanbul'da etkinliklerle kutlanacak

İSTANBUL (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB'nin düzenlediği etkinlik programı, 1 Temmuz'da şehir genelindeki iskele ve sahillerde gerçekleştirilecek.

Sabah saat 10.00'da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayacak programda, törene katılan protokol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.

Protokolün Barbaros Hayrettin Paşa'nın alandaki türbesini ziyaret etmesinin ardından Deniz Müzesi gezilecek.

İBB, kutlamalara 20 gemi ve çeşitli etkinliklerle destek verecek. İBB gemilerinin de yer alacağı deniz araçları, Beşiktaş açıklarında saat 12.00'de su gösterileri yapacak.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, 08.00-17.00 saatlerinde Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü ve Karaköy iskelelerinde Sualtı Temizliği Etkinliği yapacak. Toplanan atıklar, gün boyu Beşiktaş İskelesi'nde sergilenecek.