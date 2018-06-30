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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İstanbul'da etkinliklerle kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB'nin düzenlediği etkinlik programı, 1 Temmuz'da şehir genelindeki iskele ve sahillerde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB'nin düzenlediği etkinlik programı, 1 Temmuz'da şehir genelindeki iskele ve sahillerde gerçekleştirilecek.

Sabah saat 10.00'da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayacak programda, törene katılan protokol tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak.

Protokolün Barbaros Hayrettin Paşa'nın alandaki türbesini ziyaret etmesinin ardından Deniz Müzesi gezilecek.

İBB, kutlamalara 20 gemi ve çeşitli etkinliklerle destek verecek. İBB gemilerinin de yer alacağı deniz araçları, Beşiktaş açıklarında saat 12.00'de su gösterileri yapacak.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, 08.00-17.00 saatlerinde Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü ve Karaköy iskelelerinde Sualtı Temizliği Etkinliği yapacak. Toplanan atıklar, gün boyu Beşiktaş İskelesi'nde sergilenecek.

Şile'de de benzer bir etkinlikle atıklar toplanarak Şile Limanı'nda sergilenecek.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda görme engelli vatandaşlara yönelik Boğaz gezisi de düzenleyecek.

İBB Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı ise Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenecek tören kapsamında saat 11.00'de bir konser verecek.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri İstanbullulara açık ve ücretsiz olacak.

Çeşitli deniz spor yarışlarının da yapılacağı kutlamalar, İstanbul genelinde gün boyu sürecek.

Kutlamalara, İTÜ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı, İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş Belediyesi, TURMEPA, Moda Deniz Kulübü, Denizciler Dayanışma Derneği, Dentur Avrasya ve Turyol da destek verecek.

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