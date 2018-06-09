Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)

TEKNE DENİZDEN ÇIKARILDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle alabora olan 'Belinay' isimli 9 metrelik tekne, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden çıkarıldı. Tekne, Yüzellievler mevkiindeki yat çekek yerine getirilerek, burada incelenecek.

Hüsnü EVREN AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

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