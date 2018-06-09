Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)

TEKNE DENİZDEN ÇIKARILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle alabora olan 'Belinay' isimli 9 metrelik tekne, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden çıkarıldı. Tekne, Yüzellievler mevkiindeki yat çekek yerine getirilerek, burada incelenecek.
Hüsnü EVREN AYVALIK(Balıkesir),(DHA)
FOTOĞRAFLI
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! TSK duyurdu
Polis böyle yakaladı!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum