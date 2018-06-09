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Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

TEKNE DENİZDEN ÇIKARILDI Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle alabora olan 'Belinay' isimli 9 metrelik tekne, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden çıkarıldı. Tekne, Yüzellievler mevkiindeki yat çekek yerine getirilerek, burada incelenecek.

Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)

TEKNE DENİZDEN ÇIKARILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle alabora olan 'Belinay' isimli 9 metrelik tekne, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden çıkarıldı. Tekne, Yüzellievler mevkiindeki yat çekek yerine getirilerek, burada incelenecek.
Hüsnü EVREN AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

FOTOĞRAFLI

Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi (2)

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