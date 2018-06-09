Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan, 11 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesinde cesedi bulunan Hayri Kar’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. ​Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle 'Belinay' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysener sağ olarak kurtuldu. Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra Kerem İncedayı'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi. İZMİR'DE CESEDİ BULUNDU Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmaları sürerken, Çarşamba günü İzmir'in Karaburun ilçesinde Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak haldeki cesedin üzerinde yapılan incelemede, kıyafetinin cebinde, Hayri Kar'a ait banka kartı bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, yapılan otopside Hayri Kar'a ait olduğu belirlendi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hayri Kar'ın cesedi, toprağa verilmek üzere Ayvalık'a getirildi. Hayri Kar için bugün Çınarlı Camii'nde tören düzenlendi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, daire müdürleri, Hayri Kar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende güçlükle ayakta durabilen Hayri Kar'ın eşi Naime Kar, sinir krizi geçirdi. Hayri Kar'ın 2 çocuğundan en büyüğü olan 3 yaşındaki Salih Kar'ın cenazede babasının tabuta bakışı ise yürekleri dağladı. Hayri Kar'ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak, gözyaşlarıyla ilçe kabristanlığına defnedildi. Kayıp Mustafa Fırat Göral'a ise henüz ulaşılamadı.

