HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan, 11 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesinde cesedi bulunan Hayri Kar’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu kaybolan, 11 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesinde cesedi bulunan Hayri Kar’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. ​Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle 'Belinay' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysener sağ olarak kurtuldu. Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra Kerem İncedayı'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi. İZMİR'DE CESEDİ BULUNDU Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmaları sürerken, Çarşamba günü İzmir'in Karaburun ilçesinde Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Tanınmayacak haldeki cesedin üzerinde yapılan incelemede, kıyafetinin cebinde, Hayri Kar'a ait banka kartı bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, yapılan otopside Hayri Kar'a ait olduğu belirlendi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hayri Kar'ın cesedi, toprağa verilmek üzere Ayvalık'a getirildi. Hayri Kar için bugün Çınarlı Camii'nde tören düzenlendi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, daire müdürleri, Hayri Kar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende güçlükle ayakta durabilen Hayri Kar'ın eşi Naime Kar, sinir krizi geçirdi. Hayri Kar'ın 2 çocuğundan en büyüğü olan 3 yaşındaki Salih Kar'ın cenazede babasının tabuta bakışı ise yürekleri dağladı. Hayri Kar'ın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak, gözyaşlarıyla ilçe kabristanlığına defnedildi. Kayıp Mustafa Fırat Göral'a ise henüz ulaşılamadı.

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Boş dükkanda mahsur kalan serçe kurtarıldıBoş dükkanda mahsur kalan serçe kurtarıldı
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandıBir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.