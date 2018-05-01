HABER

Denizde ağa takılan yunus 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

ORDU'da Karadeniz açıklarında balıkçı ağlarına takılan yunus, 3 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı.

Denizde ağa takılan yunus 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da Karadeniz açıklarında balıkçı ağlarına takılan yunus, 3 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı.
Karadeniz açıklarında balıkçılar, ağ ve çaparilere takılan yunusun kurtarılması için sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil güvenlik ekipleri ile Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli su ürünleri mühendisi Paşa Ali Kangel ve veteriner hekim Ebru Biçim bölgeye giderek, ağlara dolanıp, iğnelere takılan yunusa müdahale etti. 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yunus, kurtarılarak tekrar Karadeniz'e bırakıldı.
Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, denize atılan çapari ve misinaların yunus ve diğer canlıların hareketlerini kısıtladığını, hatta ölümlerine neden olduğunu belirterek, amatör ve ticari balıkçıların bu konuda hassas olması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Denizde ağa takılan yunus 3 saatlik operasyonla kurtarıldıDenizde ağa takılan yunus 3 saatlik operasyonla kurtarıldıDenizde ağa takılan yunus 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!Siri iPhone kullanıcısın annesine küfür etti!
Bu ilçelere 20 saat su yok Bu ilçelere 20 saat su yok
CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!CHP'de gizli 'Cumhurbaşkanı' oylaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

1 Mayıs İstanbul'da son durum!

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk, El Kaide'nin Türkiye emiri çıktı!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Mezarlıkta tecavüzü canlı yayınladılar!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Konya'da bankalara para taşıyan araç soyuldu!

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.