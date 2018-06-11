Denizde boğulan iki çocuk toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde boğulan iki çocuk son yolculuklarına uğurlandı.
Körfez Tütünçiftlik sahilinde dalga nedeniyle dengesini kaybederek denize düşen Leyla Yaren Özpolat (11) ile arkadaşını kurtarmak isterken boğulan Arda Temel (11) toprağa verildi.
Özpolat'ın cenazesi Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İki gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen Özpolat'ın, Seka Çocuk Dostları Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu, takdir belgesi ve onur belgesi alarak 5. sınıfı tamamladığı öğrenildi.
Okul arkadaşını kurtarmak isterken hayatını kaybeden Arda Temel'in cenazesi ise Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
- Olay
Alınan bilgiye göre, ailesiyle 95 Evler sahiline gelen Leyla Yaren Özpolat'ın iskelede oturduğu sırada şiddetli gelen dalga nedeniyle denize düştüğü, serinlemek için denize giren Arda Temel'in de çırpındığını gördüğü arkadaşını kurtarmak istediği ancak her ikisinin de gözden kaybolduğu öğrenildi.
Çevredekilerden yardım istemesi üzerine, bölgeye gelen deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Özpolat ve Temel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Özpolat ve Temel, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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