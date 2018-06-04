HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yelkenli teknelerinin alabora olması sonucu denize düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Solcun ve Halil Cansız, ''Didsare'' isimli yelkenli tekneyle denize açıldı. Rüzgarın etkisiyle alabora olan yelkenlideki Cansız ve Solcun, suya düştü.

Durumu gören vatandaşların bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Cansız ve Solcun'u kurtardı.

Güzelyalı Yat Limanı'na getirilen Solcun ve Cansız'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yelkenli tekne de ekiplerce sahile çekildi.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Alanya'da sahilde köpekbalığı ölüsü bulunduAlanya'da sahilde köpekbalığı ölüsü bulundu
Trafik kazasında ölen genç cerrah için hastane önünde törenTrafik kazasında ölen genç cerrah için hastane önünde tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 kişi Bursa devrildi kurtarıldı Mudanya rüzgar tekne yelken

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı

Futbol kulübü başkanından Meral Akşener'e tehdit iddiası!

Futbol kulübü başkanından Meral Akşener'e tehdit iddiası!

Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Kandil'e operasyon sinyali! Bakan Soylu canlı yayında açıkladı

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

Sıcaklıklarla ilgili şehirdekiler için korkutan uyarı: Ölümlere neden oluyor

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

CHP, Fetullah Gülen dosyalarını inceliyor!

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İranlı göçmenler gözyaşları içinde polise yalvardı: Bizi göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.