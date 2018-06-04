Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yelkenli teknelerinin alabora olması sonucu denize düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Faruk Solcun ve Halil Cansız, ''Didsare'' isimli yelkenli tekneyle denize açıldı. Rüzgarın etkisiyle alabora olan yelkenlideki Cansız ve Solcun, suya düştü.
Durumu gören vatandaşların bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Cansız ve Solcun'u kurtardı.
Güzelyalı Yat Limanı'na getirilen Solcun ve Cansız'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yelkenli tekne de ekiplerce sahile çekildi.
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