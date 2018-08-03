Muğla'nın Marmaris ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde botun çarptığı kadın yaralandı.

Orhaniye Mahallesi'nde çocuklarıyla sahile giden Aysun Acar denize girdi.

Kullandığı botla Acar'a çarpan Ç.T, yaralanan kadını sahile çıkarttı.

Sahildeki bir hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan Acar, 112 Acil Servis ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Acar, AA muhabirine, bottan kaçmaya çalışsa da yaralanmaktan kurtulamadığını söyledi.

Kaburgası ve omurgasında kırıklar olduğunu belirten Acar, "Ölebilirdim. Önlem alınmalı. Kıyı boyunca güvenlik şeridi çekilmeli." dedi.

Botu kullanan Ç.T'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, Datça Liman Başkanlığının da soruşturma başlattığı öğrenildi.

