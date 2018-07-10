Denizde cenin bulundu

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sabah saatlerinde Aytekin Kotil Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar deniz yüzeyinde bir cenin olduğunu farkederek, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kıyaya vuran cenini denizden çıkartarak, incelemelerde bulundu. Cenin'in kıyıya çıkartıldığı alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. İncelemelerin ardından cenin tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

