Denizde çıkan hortum, çevredekileri korkuttu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Mugada sahilinde, denizde çıkan hortum vatandaşları korkuttu.

Bartın’ın en gözde tatil beldesi Mugada Arıönü köyü sahilinde akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum çevredekileri korkuttu. Uzun süre denizin üzerinde kalan hortum, karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Şimşeklerin de çaktığı sırada hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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