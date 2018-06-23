HABER

Denizde çıkan hortum korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Mugada sahilinde denizde çıkan hortum vatandaşları korkuttu.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN'ın Mugada sahilinde denizde çıkan hortum vatandaşları korkuttu. Bartın'ın en gözde tatil beldesi Mugada Arıönü köyü sahilinde akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Uzun süre denizin üzerinde kalan hortum karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Şimşeklerin de oluştuğu hortumu vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Erzurum'un ilçelerinde sel, yolları ulaşıma kapattıErzurum'un ilçelerinde sel, yolları ulaşıma kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

İnce'nin Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? İçişleri Bakanı Soylu'dan 5 milyon iddiasına cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

İngiliz gazeteden skandal Erdoğan çağrısı!

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Diğer Haberler
YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Ağrılı küçük Leyla'dan sonra şimdi de Polatlı'da 8 yaşındaki Eylül kayboldu! TSK ve AFAD seferber oldu

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Hakkari'de İHA'ların tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Zap ve Hakkari'deki hava harekatında 7 terörist öldürüldü!

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Bilet fiyatları 3 katına fırladı!

Atatürk Havalimanı'nda seçim yoğunluğu! Bilet fiyatları 3 katına fırladı!

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.