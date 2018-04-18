Denizde dana kurtarma operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara ayağı sıkışan dana, itfaiye tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi Marina yanında denize düşerek ayağı sıkışmış bir dana olduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, dananın gövdesinin bir bölümünün su içinde olduğunu ve ayağının kayalıklara sıkışmış olduğunu tespit etti. Kayalıklara sıkışan ayağı kurtarılan dana, zeminin kaygın olması nedeniyle karadan yürütülemedi. Küçük bir tekne ile karaya çıkarılan dana, sahibi Zarife Cömert’e teslim edildi.