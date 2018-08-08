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Denizde "fındık" adası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

Galip ERAYDIN İstanbul DHA  - ORDU'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı.

Galip ERAYDIN İstanbul DHA - ORDU'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı. Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.

Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, sadece bu ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.

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