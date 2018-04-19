Denizde fırtına uyarısı

Bodrum-Kaş-Anamur arasında denizlerde fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında rüzgarın 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Açıklamada, 21 Nisan Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Kaş-Anamur arasında rüzgarın kuzey yönlerden 6 ile 8, yer yer de 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.