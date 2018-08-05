Denizde kaybolan çocuk aranıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde kaybolan çocuğu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu olduğu belirtilen ve dün sahil şeridindeki belde belediyesine ait plajda denize girmesinin ardından kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Sahil güvenlik ekipleri, denizin açık ve kıyı kesimlerinde botla arama çalışması yapıyor.

Fırtına ve dalga nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

- Olay

Sahil şeridinde dün belde belediyesine ait plajda denize giren vatandaşlar, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine denize giren 2 kız çocuğunun bir süre sonra gözden kaybolduğu yönünde ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Arama çalışmaları sonucunda bir kızın cesedi liman mevkisinde bulunmuş, ölen kızın Suriye uyruklu Fadile Bettar (16) olduğu belirlenmişti. Batter'in cansız bedeni, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı balık adamları tarafından, hava muhalefeti nedeniyle güçlükle çıkarılmıştı. Kırklareli'ne tatil amacıyla İstanbul'dan geldiği öğrenilen Bettar'ın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

