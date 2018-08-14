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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, dalgalara kapılarak denizde kaybolan genç için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde de sürüyor

Zonguldak'ta, sahilde dalgalara kapılarak denizde kaybolan genç için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Zonguldak'a yaklaşık bir ay önce çalışmaya gelen ve iki gün önce dalgalara kapılarak denizde kaybolan Hayrettin T'yi (19) bulmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin yanı sıra sahil güvenlik personelinin de katılımıyla helikopter destekli arama çalışması yapılıyor.

Öte yandan sahile gelen ve umutlu bekleyişini sürdüren gencin yakınlarının ihtiyaçları Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından karşılanıyor.

Hayrettin T'nin akrabası İsmet Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört gündür umutla yeğeninin bulunmasını beklediklerini söyledi.

Yeğeninin kaybolduğu gün denizde dalganın çok olduğunu belirterek, "Ertesi gün dalgıçlar da gelerek yeğenimi aramaya başladılar ama henüz bulamadılar. Çalışmalar iyi gidiyor. Helikopter de çalışmalara destek veriyor. Bizi valimiz, milletvekilimiz yalnız bırakmadı." dedi.

- Olay

Ağrı'dan Zonguldak'a yaklaşık bir ay önce çalışmaya gelen Hayrettin T. (19), ağabeyi Ferman T. (21) ve Gökan K. (17), 10 Ağustos'ta Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Kızlar Plajı mevkisinde denize girmek için sahile gelmiş, deniz kenarında bekleyen Hayrettin T. ve Gökan K. bir anda dalgalara kapılmış, Gökan K. çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılırken, Hayrettin T. dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesinin ardından, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu palamar ekipleri, genci arama çalışması başlatmıştı.

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arama kurtarma dalga Zonguldak

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