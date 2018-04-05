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Denizde 'patlıcan' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde yapılan operasyonda, bir tekneyle yasa dışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Teknedeki deniz patlıcanları da toplandıkları yere bırakıldı.

Denizde 'patlıcan' operasyonu

Urla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı olarak deniz patlıcanı avlayanlara yönelik denetim yapıldı.

Urla'da deniz patlıcanı operasyonu

Urla’nın Çeşmealtı bölgesinde Eşek Adası’nın kuzey batısında çok miktarda deniz patlıcanı avlanan bir tekneye suçüstü yapıldı. Teknedeki deniz patlıcanları avlandıkları bölgede tekrar denize bırakılırken, kaçak avclık yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

Urla'da deniz patlıcanı operasyonu

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Urla patlıcan operasyonu

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