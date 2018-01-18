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Denizden çıkardılar! Piyasa değeri dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 00:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çanakkale Gelibolu ilçesinin Saroz Körfezi sahilinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Denizden çıkardılar! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezi’nde operasyon düzenledi.

Operasyonda deniz yoluyla yurt dışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye'de piyasa sürülmek istenen 51 valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Operasyon sırasında jandamayı görüp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyon Çanakkale esrar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu işte bir bit yeniği var..! Diyarbakır Lice civarı esrar kaynarken bu adamlar göz göre göre bu kadar hacimde esrarı neden yurt dışından getirmeye çalışsınlar. Bunlar büyük ihtimalle ihbarcının yakınlarının malları ve satamadıklarından devlete yakalatıp ödül almayı planlıyorlar. Bu 12 milyon lira değeri de devletten başkası biçmez bu mala. Zaten hiç biri yakalanamamış yani mal oraya bırakılmış. O verilecek yüklü ödüller maalesef bizlerin cebinden çıkıyor.
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