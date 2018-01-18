Denizden çıkardılar! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezi’nde operasyon düzenledi.
Operasyonda deniz yoluyla yurt dışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye'de piyasa sürülmek istenen 51 valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.
Operasyon sırasında jandamayı görüp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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