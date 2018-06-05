Denizden çıkarılan atıklar Kadıköy İskelesi'nde sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizdeki kirliliğe dikkati çekmek için Kadıköy İskelesi'nde dalgıçların çıkardığı atıklardan sergi hazırladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, Kadıköy İskelesi kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, deniz zemininden çok sayıda atık madde çıkardı. Denizden çıkarılan alışveriş sepeti, cep telefonu, diz üstü bilgisayar gibi cihazlar ve atıklar iskelede sergilendi.
Etkinlikte ayrıca "Denizi kirleten geleceğini yok eder", "En iyi temizlik kirletmemektir", "Çocuklarımız için geleceğimiz için deniz için temizliyoruz" yazılı afişler kullanıldı.
Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ayrı noktalarda gerçekleştirilen sergiye vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Komşudan Türkiye'ye küstah cevap
Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti
İYİ Parti'nin kampanyası sosyal medyayı salladı!
Patronunun 4 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü!
Meral Akşener’i tehdit eden Gaziantepspor Başkanı Hasan Şahin'e büyük şok
Rushmore Dağı'nın içindeki gizli odada ne var?
Bir sabah uyandı, 5 yıllık eşini ve çocuklarını tanıyamadı! Sebebi ise korkunç
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum