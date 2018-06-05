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Denizden çıkarılan atıklar Kadıköy İskelesi'nde sergilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Denizden çıkarılan atıklar Kadıköy İskelesi'nde sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizdeki kirliliğe dikkati çekmek için Kadıköy İskelesi'nde dalgıçların çıkardığı atıklardan sergi hazırladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte, Kadıköy İskelesi kıyılarında dalış yapan dalgıçlar, deniz zemininden çok sayıda atık madde çıkardı. Denizden çıkarılan alışveriş sepeti, cep telefonu, diz üstü bilgisayar gibi cihazlar ve atıklar iskelede sergilendi.

Etkinlikte ayrıca "Denizi kirleten geleceğini yok eder", "En iyi temizlik kirletmemektir", "Çocuklarımız için geleceğimiz için deniz için temizliyoruz" yazılı afişler kullanıldı.

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ayrı noktalarda gerçekleştirilen sergiye vatandaşlar da ilgi gösterdi.

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5 Haziran Dünya Çevre Günü İbb Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

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