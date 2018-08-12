Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan kişi, kurtarma ekipleri tarafından indirildi.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla İzmit'ten Kerpe'ye gelen Ozan Kaya (35), denize atlamak için 13 metre yükseklikteki Kartal Kayalıkları'na tırmandı.
Kayalıkların yüksekliğini görünce denize atlamaktan vazgeçen Kaya, dik kayalıklardan aşağıya inemedi.
Havanın kararması üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi'nden (KOSKEM) yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, aşağı inmekte zorlanan Kaya'yı 2 saat süren çalışmalar sonucunda beline ip bağlayarak aşağı indirdi.
Kaya, kurtarıldıktan sonra görevlilerden özür diledi.
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