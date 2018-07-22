Denize düşen adamın cesedi 16 gün sonra bulundu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)-Kadıköy sahilinde denize düşen Atila Kılıç'ın cesedi 16 gün sonra yine aynı yerde bulundu.
Atila Kılıç, geçtiğimiz 7 Temmuz'da bir arkadaşıyla sahilde otururken, dengesini kaybederek, denize düşmüştü. Deniz polisinin yaptığı arama çalışmalarda sonuç alınamamıştı. 16 gün sonra bir vatandaş Kadıköy iskelesinin yakınlarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde bulunan cesedi karaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Atila Kılıç' a ait olduğu belirtilen kimlik çıktı. Polisin incelemelerinin ardından Kılıç'ın cesedi incelenmek üzere Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
(FOTOĞRAFLI)
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