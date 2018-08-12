Denize düşen kadın kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da denize düşen kadın, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer'deki Sakıp Sabancı Caddesi Emirgan sahilinde Ş.A. adlı kadın denize düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, Ş.A. kıyıda oltayla balık tutan vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

