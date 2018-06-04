İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de denize düşen kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Rıhtımı Beşiktaş İskelesi yakınından denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Deniz Polisi ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isminin Aykut Y. olduğu öğrenilen kişiyi denizden çıkardı.

Boğulma tehlikesi geçiren ve çok su yuttuğu bildirilen Aykut Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aykut Y'nin, kız arkadaşı ile kavga ettikten sonra suya atladığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

