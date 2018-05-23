HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Denize düşen köpeği kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde iskeleden denize düşen köpek, suya giren 2 kişinin yardımı ile kurtarıldı.

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde iskeleden denize düşen köpek, suya giren 2 kişinin yardımı ile kurtarıldı. Akçaabat ilçesinde iskelede dolaşan vatandaşlar denizden çıkmak için çabalayan bir köpeği görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Denizde çırpınan köpeği kurtarmak için suya giren 2 kişi, itfaiyenin uzattığı tasmayı köpeğin boynuna geçirdi. İtfaiye ekibi, tasmanın ucundan çekerek köpeği kıyıya çıkardı. Köpek bir süre sonra kıyıda gözden kayboldu. İtfaiye ekibi, köpeği kuntarmak için denize giren vatandaşlara teşekkür etti.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldıİstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı
Mersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacakMersin’de doğayı uğur böcekleri koruyacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

İstanbul'da şok! Taksinin bagajını görenler dondu kaldı

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

UBER sürücüsünün yolu kesip tehdit eden taksiciler serbest bırakıldı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Konya'da kolları ve başı kesik kadın cesedi bulundu

Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

Fatih Portakal'dan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çok sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.