Denize düşen köpeği kurtardılar

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Akçaabat ilçesinde iskeleden denize düşen köpek, suya giren 2 kişinin yardımı ile kurtarıldı. Akçaabat ilçesinde iskelede dolaşan vatandaşlar denizden çıkmak için çabalayan bir köpeği görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Denizde çırpınan köpeği kurtarmak için suya giren 2 kişi, itfaiyenin uzattığı tasmayı köpeğin boynuna geçirdi. İtfaiye ekibi, tasmanın ucundan çekerek köpeği kıyıya çıkardı. Köpek bir süre sonra kıyıda gözden kayboldu. İtfaiye ekibi, köpeği kuntarmak için denize giren vatandaşlara teşekkür etti.
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