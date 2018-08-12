Denize giren çocuk kayboldu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de serinlemek için denize giren kız çocuğu, dalgalara kapılarak kayboldu.
Alınan bilgiye göre, aileleriyle piknik yapmak için Karaburun Sahili'ne giden 3 çocuk, serinlemek için denize girdi.
Kısa süre sonra dalgalara kapılan çocuklardan 2'si, bağrışmaları duyan yakınları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı, 14 yaşındaki Edanur Erol ise akıntıyla sürüklenerek denizde kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı. Yaklaşık 6 saatlik aramaya rağmen çocuğa ulaşılamaması üzerine, çalışmalara ara verildi.
Edanur Erol'un yakınlarının olay yerindeki bekleyişi sürerken, arama çalışmalarının sabah yeniden başlayacağı belirtildi.
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