Denize sürüklenen odun ve fındıklar toplanıyor

İlçe merkezinde yaşayan Ahmet Oral ise eşi, kardeşi ve çocuklarıyla birlikte sahilden yaklaşık 1 ton odun topladığını söyledi.

Amaçlarının plajı kullanılabilecek duruma getirmek olduğunu aktaran Saka, "Kıyıya vuran fındıkları ziyan olmaması için topluyoruz." dedi.

Temizleme çalışmalarında yer alan Engin Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin ardından çevre temizliği çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlçemizdeki selden vatandaşlarımız olumsuz yönde etkilendi. Odunların yanında fındıklar da sel nedeniyle denize döküldü. Bizim şu anda temizlik yaptığımız alanda 10 kilograma yakın fındık topladık." diye konuştu.

İlçede etkili olan selin ardından çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği plajları temizliyor. Ünye Çamlık Piknik Alanı ve plajındaki kıyıya vuran odun birikintilerini toplayan ekipler, fındıkları ise ayırarak poşetlere koyuyor.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki selden sonra denize sürüklenen ve kıyıda biriken fındık ile ağaç parçaları, vatandaşların ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla toplanıyor.

Topladığı ağaç parçalarını minibüsüne yerleştiren Oral, "Sahilin hemen karşısında evimiz var. Sel sonrası bizlerde zor duruma düştük, olumsuz etkilendik. İlçemizde derelerimiz taştı ve köprülerimiz yıkıldı. Bugün de selin sürüklediği odunları toplamaya başladık. Fındıklarımız da gitti ama yapacağımız birşey yok. Bu odun parçaları bize kışlık yakacak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, hava sıcaklığının önceki günlere göre artan kentte şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar dolayısıyla denizde yükselen dalgalar sahile vuruyor.

