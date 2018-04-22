Denizi olmayan Nusaybin'de plaj voleybolu turnuvası

MARDİN (AA) - Terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonların ardından huzurla buluşan Mardin'in Nusaybin ilçesi, plaj voleybolu turnuvasına ev sahipliği yaptı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesi, terörden arındırılan ilçede vatandaşa kaliteli hizmet sunarken, diğer yandan da gençlere yönelik spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda ilçede ilk kez düzenlenen plaj voleybolu turnuvası 24 takımın katılımıyla Çağ Çağ Barajı'nın piknik alanında düzenlendi.
Nusaybin Belediyesi Spor Müdürü Vekili Serkan Tekin, vatandaşı spora yönlendirmek için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Bu kapsamda planladıkları plaj voleybolu turnuvasına bazı kişilerin "Deniz mi var ki plaj voleybolu turnuvası yapılacak?" şeklinde tepkiler ortaya koyduğunu dile getiren Tekin, şöyle konuştu:
"Biz bu tepkilere takılmadık. Onun için alan oluşturduk, daha sonra takımlarımızın müracaatlarını aldık. 24 takımın dahil olduğu turnuva bugün itibariyle başladı. Hem katılımcılardan hem de izleyicilerden büyük destek gördük. Bu turnuvamız üç hafta sürecek. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara çeşitli ödüller vereceğiz."
- Sporcular memnun
Turnuvaya katılan Taner Karadağlı ise voleybol oynamayı çok sevdiğini belirterek, turnuvanın gençleri heyecanlandırdığını söyledi.
Turnuvanın yapılacağını ilk duyduğunda bunun bir şaka olabileceğini düşündüğünü belirten Karadağlı, "Sonra yapılan sahayı gördüğümde bunun mümkün olduğunu gördüm. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Gündeme bomba gibi düşen iddia
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?
'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı
Bedelli askerlik mi geliyor? Erken seçim kararı sonrası bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
Damadın şakası kötü bitti
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum