Denizi olmayan şehirde tekne turu

Akdeniz Bölgesi’nde bulunan ve deniz ile bağlantısı olmayan Kahramanmaraş’ta Sır Barajı’nda tekne turları başladı.
Zülfikar 1 isimli tekne, Onikişubat ilçesindeki Sır Barajı’nda turlar düzenliyor. Deniz özlemini gidermek isteyen vatandaşların katıldığı tekne turları ortalama 4 saat sürüyor. Kahramanmaraş’taki bir tersanede 2 yılda yapılan teknenin yolcu kapasitesi ise 40.
Başkonuş Sır Göleti Kooperatifi Başkanı Bilal Başkonuş, “Amacımız Kahramanmaraş’a tekne turizmini kazandırmak. Şuanda bu tekne turları Kahramanmaraş’ta bir ilk. Tekne turları Hasancıklı, Kürtler Avşarı, Döngele ve Sır Barajı istikametinde gerçekleşecek” dedi.
"Suyun olduğu yerde bizde olacağız" diyen armatör Selahattin Yuvarlak ise, “Kahramanmaraş’ta turizm amaçlı eğlence olsun diye yaptırdık. Yaşamanın en büyük zevki mutluluktur. İnsanlar mutlu olması için gezecekler, eğlenecekler. Sır Barajı’nda suyun olduğu her yerde biz olacağız” diye konuştu.
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