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Denizi seyrederken kayalıklara düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:14 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizi seyrederken dengesini kaybederek kayalıklara düşen kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizi seyreden kişi, dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi deniz dolgusu mevkisinde Buse Y. ile Mert Y. adlı iki kardeş denizi izlemeye başladı.

Bu sırada dengesini kaybeden Buse Y, deniz kenarındaki kayalıkların üzerine yuvarlanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan Buse Y, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olay yerine geldiğimizde bir vatandaşımızın deniz kenarına yuvarlandığını gördük. Ekiplerimiz yaralıyı yuvarlandığı yerden kurtararak ambulansa teslim etti. Bize verilen bilgi de kardeşiyle birlikte gün batımı seyrediyorlarmış." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı Zonguldak

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