Denizin dibindeki 65 yıllık sır çözüldü

Akdeniz çanağının en güçlü arama kurtarma gemilerine sahip olan Türk Donanması önemli bir başarıya daha imza attı. 65 yıl önce Fethiye açıklarında denize zorunlu iniş yaptıktan sonra batan Air France’e ait yolcu uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en yeni ve modern arama kurtarma gemisi TCG Işın tarafından bulundu. Dört yolcunun hayatını kaybettiği, 38 yolcunun ise kurtulduğu uçağı, geminin uzaktan kumandalı sualtı robotu Argus, 257 metre derinlikte buldu.

Yüzde 65 yerli imkanlarla yapılarak denizlerde dolaşan TCG Alemdar, TCG Akın ve TCG Işın’dan oluşan filo, derinlerdeki pek çok batığın bulunmasını da sağlıyor. Modern arama teknolojileriyle donatılan TCG Işın, 3 Ağustos 1953 tarihinde Fethiye Kızılada Feneri açıklarına zorunlu iniş yapan Air France’a ait yolcu uçağını bulmak için harekete geçti.

ROBOT ARGUS İNDİRİLDİ

Motor arızası yaptığı için denize inen uçağın izini süren sualtı araştırmacısı Selçuk Kolay’ın belirlediği yerlerde aramalar yapıldı. Deniz Yarbay Bahadır Karahan komutasındaki TCG Işın’ın hassas sonarları sualtını tararken, uçağın battığı alanda daha önce araştırmalar yapan Selçuk Kolay’ın verdiği koordinatlara güvertedeki uzaktan kumandalı robot Argus indirildi.