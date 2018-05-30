HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DENİZİN ORTASINDA UYUŞTURUCU BASKINI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

  *Polisin elini attığı yerden uyuşturucu çıktı  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Narkotik polisi, Aydın Didim Akbük mevkisinde iki tekneye açık denizde operasyon düzenledi.

*Polisin elini attığı yerden uyuşturucu çıktı

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Narkotik polisi, Aydın Didim Akbük mevkisinde iki tekneye açık denizde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 260 kilo skunk ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden deniz yoluyla ülkemize uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple 2 ay boyunca izleyen polis, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri almak üzere Didim'e gittiğini belirledi. Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın destekleriyle 25 Mayıs Cuma günü operasyon kararı alındı. Aydın'ın Didim ilçesi Akbük mevkisinde denizin açığında iki teknenin birbirine yanaşarak uyuşturucu madde alışverişi yaptığı sırada ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskında 260 kilo skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında N.A.(60),F.G.(34), M.P.(38), N.G.(35), S.K.(32), M.A.A.(30), S.Ç.(56), R.Y.(41), C.Ç.(32) ve F.A.(56) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Narkotik polisleri ve sahil güvenlik ekiplerinin teknelere denizden yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekipleri sahil güvenlik botuyla uyuşturucu alışverişi yapan iki tekneye eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında bir teknede çeşitli yerlere saklanan uyuşturucu maddelerin bulunması kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü
-----------
POLİS KAMERASI
-Sahil güvenilk teknesiyle baskına gidilmesi
-Polis ekiplerinin tekneye yanaşması
-Şüpheli bir kişinin gözaltına alınması
-Teknede bulunan uyuşturucu maddeler
-Uyuşturucu maddelerin sahil güvenlik teknesine taşınması
-Uyuşturucu maddelerden görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaretFotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret
Fotoğraflar // Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandıFotoğraflar // Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TRT önünde 'seçim' eylemi

TRT önünde 'seçim' eylemi

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Elazığ merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Fatih'te kağıt toplayıcısı koltuk altları kesilip kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

Kadir gecesi müjdesi olarak duyurulmuştu! Çamlıca Camii'nin açılış tarihi ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.