Denizle buluşan carettaları su altı fotoğrafçısı görüntüledi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - TÜRKİYE'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından Antalya'nın Kemer ilçesindeki ünlü Çıralı Sahili'nde yavru caretta carettalar denizle buluşmaya başladı. 22 yılın yuva rekorunun kırıldığı bu dönemde şu ana kadar 3 bine yakın yavru denize ulaşmayı başardı. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğunu sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük de denizde görüntüledi. Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sahili, doğal güzelliğinin yanı sıra, nesli tükenmekte tehdidi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli yuvalama alanlarından biri olarak biliniyor. 1996 yılında 37 yuvanın tespit edildiği Çıralı'da 2016 yılında 141 yuvayla rekor kırılırken, 2017'de 74 yuva ile büyük düşüş yaşandı. Bu yıl ise Çıralı'da 142 caretta caretta yuvası tespit edilerek 22 yılın rekoru kırıldı. TURİSTLER DE TAKİP ETTİ Bugüne kadar 42 yuvanın açıldığı Çıralı Sahili'nde 2 bin 800 ile 3 bin arasında yavru caretta caretta denizle buluştu. Bu anları bölgede tatil yapan yerli ve yabancı onlarca turist de takip etti. Caretta caretta yavrularını an be an takip eden turistler bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bolca fotoğraf ve video çekti. Caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğunu sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük de denizde görüntüledi. '142 YUVA İLE REKOR KIRDIK' Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi eski başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi Bayram Kütle, "22 yıldır gönüllü olarak caretta caretta kaplumbağalarının çalışmasını yapıyoruz. 37 yuvadan, 141 yuvaya ulaştık 2016 yılında. 2017'de yuva sayısı 74'e düştü. 2018'de ise tekrar rekor kırdık. 142 ile şu anda rekor görünüyor ama biz devam edeceğini düşünüyoruz. Bu rakamlara ulaşmamızın nedeni, bu bölgenin düzenli korunması. İnşallah devamını da getirebiliriz" dedi. 'DUYARLILIK İSTİYORUZ' Bölgeye tatil için gelenlerin uyarılara uyması gerektiğini vurgulayan Bayram Kütle, "Burada daha fazla kaplumbağa sahile çıkabilir. Bunlar dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar. Bizler de bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte yaşayalım. Biz devletimizden ve insanlarımızdan duyarlılık istiyoruz. Buranın korunmasını istiyoruz. Tabii bunlar hepsi gönüllü çalışıyor, her şeye yetişemiyoruz 3- 4 kişiyle olmuyor. Bu sene bir komisyon kurduk. O komisyonun çok faydası oldu. 21 kişilik bir komisyonla ama her gün aynı adamlar gelemiyor, işlerinden dolayı. Biz tek kalıyoruz. Onların sayesinde yüzde 100 verim alabildik komisyon kurulunca. İnşallah gelecek sene de devam ettiririz. Maddi olarak devletin buna destek vermesi lazım. Buraya gelen gönüllüler, biz her şeyi kendimizden harcıyoruz. Yetemiyoruz yani" diye konuştu.



