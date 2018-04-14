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Denizlerde av yasağı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Türkiye’de denizlerde av yasağı başlıyor.

Türkiye’de denizlerde av yasağı başlıyor. Balıkçılar son 10 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini söyledi.
Batı Karadeniz Bölgesi Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, 2017-2018 avlanma sezonunda en kötü sezonu geçirdiklerini belirterek, "Bu sene hiçbir beklentimiz olmadı. İlk olarak palamutla başladık. İlk zamanlar güzeldi. Sonra kendini kaybetti hayvan. Hamsi olmadı, lüfer olmadı, çinekop olmadı. Hiçbir şey olmadı desek yeridir. Bunun sebebi ise muhtemelen hava sıcaklıkları, aşırı avlanma, kotasız avlanma, hepsi birbiriyle etken. Karadeniz bir iç deniz. Av filomuz çok güçlü. Bu kadar gücün karşısına deniz dayanamadı artık ve kaçınılmaz son oldu. Önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağını beklemiyoruz" dedi.

"Devlet gerekli tedbirleri almalı"
Başkan Karakaş, devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayarak, "Kotanın gelmesi gerekiyor. Denetimlerin artması gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Avlanma cihazlarının küçültülmesi gerekiyor. Tedbirler alınıp, denetimler arttığı sürece düzeleceğini tahmin ediyoruz. Çok iyi olmayacaktır ama en azından sürdürülebilir olabilir. Büyük tekneler de kendilerine göre haklılar, ama tuttukları balıklar denizin yemi olan balıklar, yani diğer balıkların yemi olan balıklar. Bunları tutarak yem fabrikalarına gönderiyorlar. Özellikle hamsiyi, çaçayı, bugün balığı ayıklar kendi yavrusu çıkıyor içinden düşünün artık. Balık kendi kendini yemeye başladı. Mezgit balığı bile Karadeniz’de nadiren bulunmaya başladı. Tezgahlar en güzel göstergedir" diye konuştu.

İthal balıklar tezgahları doldurdu
Yurt dışından ithal edilen balıklarla tezgahların dolduğunu belirten Karakaş, "Denizde balıklar bitince dışarıdan balık gelmeye başladı. Norveç’ten kalkan balığı getirdiler. Moritanya’dan taş balığı getirdiler. Yine Uzak Doğu’dan dil balığı getirdiler. Şu an tezgahlarda 7-8 çeşit balık varsa bunun altı çeşidi kültür balığıdır. Tezgahlarda artık kültür balıkları yer alıyor" dedi.
Balıkçı tezgahlarındaki balıkçılar ise, bu sezonun çok kötü bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Hamsi, palamut, çinekop olmadı. Yurt dışından gelen balıklar var. En kıt sezonu geçirdik. 10 yılın en kötü sezonuydu" diye konuştu.

Denizlerde av yasağı başlıyor

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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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Denizlerde av yasağı başlıyor

Denizlerde av yasağı başlıyor
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