Türkiye’de denizlerde av yasağı başlıyor. Balıkçılar son 10 yılın en kötü sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Batı Karadeniz Bölgesi Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, 2017-2018 avlanma sezonunda en kötü sezonu geçirdiklerini belirterek, "Bu sene hiçbir beklentimiz olmadı. İlk olarak palamutla başladık. İlk zamanlar güzeldi. Sonra kendini kaybetti hayvan. Hamsi olmadı, lüfer olmadı, çinekop olmadı. Hiçbir şey olmadı desek yeridir. Bunun sebebi ise muhtemelen hava sıcaklıkları, aşırı avlanma, kotasız avlanma, hepsi birbiriyle etken. Karadeniz bir iç deniz. Av filomuz çok güçlü. Bu kadar gücün karşısına deniz dayanamadı artık ve kaçınılmaz son oldu. Önümüzdeki yıllarda daha iyi olacağını beklemiyoruz" dedi.

"Devlet gerekli tedbirleri almalı"

Başkan Karakaş, devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayarak, "Kotanın gelmesi gerekiyor. Denetimlerin artması gerekiyor. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Avlanma cihazlarının küçültülmesi gerekiyor. Tedbirler alınıp, denetimler arttığı sürece düzeleceğini tahmin ediyoruz. Çok iyi olmayacaktır ama en azından sürdürülebilir olabilir. Büyük tekneler de kendilerine göre haklılar, ama tuttukları balıklar denizin yemi olan balıklar, yani diğer balıkların yemi olan balıklar. Bunları tutarak yem fabrikalarına gönderiyorlar. Özellikle hamsiyi, çaçayı, bugün balığı ayıklar kendi yavrusu çıkıyor içinden düşünün artık. Balık kendi kendini yemeye başladı. Mezgit balığı bile Karadeniz’de nadiren bulunmaya başladı. Tezgahlar en güzel göstergedir" diye konuştu.