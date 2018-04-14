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Denizlerde av yasağı yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Tüm denizlerimizde gırgır ve trol ağlarıyla avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağı yarın itibarıyla başlayacak" - "Av yasağı, Akdeniz'de 16 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de sona erecek. Bu süre zarfında getirilen yasaklara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, denizlerde gırgır ve trol ağlarıyla avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağının yarın başlayacağını belirterek, "Av yasağı, Akdeniz'de 16 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de sona erecek. Bu süre zarfında getirilen yasaklara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, balıkçılık av sezonunun yarın sona ereceğine dikkati çekerek, bu av sezonunda, avcılık üretiminin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi, istavrit ve sardalya üretiminde arzu edilen oranda olmasa da geçen sezona göre nispi bir artış görüldüğünü bildirdi.

Diğer taraftan çaça ve palamut avcılığında azalma olduğuna işaret eden Fakıbaba, Bakanlık olarak bu sezon da balık stoklarının korunması amacıyla denetim, destekleme ve uluslararası sularda avcılık yapılması gibi çalışmaları yoğun olarak sürdürdüklerini vurguladı.

Fakıbaba, bu kapsamda, geçmişte olduğu gibi tüm imkanları denetimler için seferber ettiklerini, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla modern ekipmanlarla donatılmış 8 kontrol gemisi alarak ekipleri güçlendirdiklerini hatırlattı. Fakıbaba, şöyle devam etti:

"2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi ile endüstriyel balıkçılık yapan bin 500 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini, anlık takip edebiliyor, bu sayede avcılığın daha etkin denetlenmesini sağlayabiliyoruz. 2017'de Bakanlığımızın yanı sıra diğer denetleyici kurumlarla birlikte su ürünleri av yasaklarına ilişkin toplam 94 bin 537 adet denetim yaptık. 2016'ya göre artış yaşanan bu denetimlerde, yasal yollardan avlanmayan bin 648 ton su ürününe el konuldu, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 6 bin 227 kişi ve iş yerine toplam 10 milyon 104 bin 254 lira idari para cezası uygulandı ve 58 adet balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edildi."

Bakan Fakıbaba, geçen yıl, denetimlerin yanı sıra balıkçılara yönelik ciddi destekler de verildiğini anımsatarak, balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla 10 metre ve üzeri boylarda toplam 214 balıkçı gemisinin filodan çıkarıldığını ve 22,5 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Hem iç sularda hem de denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük tekneleri de ilk kez destekleme kapsamına aldıklarının altını çizen Fakıbaba, bu kapsamda 9 bin balıkçıya 14 milyon liralık destekleme yapıldığını, uygulamaya bu yıl da devam edeceklerini kaydetti.

- "Yasaklara uyulması önemli"

Geçen sezon Akdeniz'deki küçük balıkçılara destek olmak amacıyla Beymelek Lagünü'ndeki levrek ve çipura yavrularını denize bıraktıklarını belirten Fakıbaba, Türk karasularındaki balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması ve ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Moritanya ve Somali ile anlaşmalar yaptıklarını aktardı.

Fakıbaba, bu doğrultuda 50 Türk balıkçı gemisinin Moritanya karasularında avlanma yaptığını, gelecek günlerde Somali karasularında da bu şekilde avlanmaya başlanılacağını bildirdi.

Denizlerde gırgır ve trol ağlarıyla avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağının yarın itibarıyla başlayacağına dikkati çeken Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Kurallara uymak kaydıyla avlanma yasağının başlayacağı yarından itibaren isteyen balıkçılarımız, karasularımızın bitişiğindeki uluslararası sularda avcılık yapabilecekler. Bunun yanı sıra karasularımızda, Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile getirilen düzenlemelere uyulması şartıyla uzatma ağlarıyla su ürünleri avcılığı dönem boyu serbest olacak."

Fakıbaba, av yasağının, Akdeniz'de 16 Eylül, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de sona ereceğini belirterek, "Bu süre zarfında getirilen yasaklara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Av yasağı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

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