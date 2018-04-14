Denizlerde av yasağı yarın başlayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, denizlerde gırgır ve trol ağlarıyla avcılık yapan balıkçı gemileri için av yasağının yarın başlayacağını belirterek, "Av yasağı, Akdeniz'de 16 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de sona erecek. Bu süre zarfında getirilen yasaklara uyulması, balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, balıkçılık av sezonunun yarın sona ereceğine dikkati çekerek, bu av sezonunda, avcılık üretiminin büyük çoğunluğunu oluşturan göçmen balıklardan hamsi, istavrit ve sardalya üretiminde arzu edilen oranda olmasa da geçen sezona göre nispi bir artış görüldüğünü bildirdi.

Diğer taraftan çaça ve palamut avcılığında azalma olduğuna işaret eden Fakıbaba, Bakanlık olarak bu sezon da balık stoklarının korunması amacıyla denetim, destekleme ve uluslararası sularda avcılık yapılması gibi çalışmaları yoğun olarak sürdürdüklerini vurguladı.

Fakıbaba, bu kapsamda, geçmişte olduğu gibi tüm imkanları denetimler için seferber ettiklerini, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla modern ekipmanlarla donatılmış 8 kontrol gemisi alarak ekipleri güçlendirdiklerini hatırlattı. Fakıbaba, şöyle devam etti: