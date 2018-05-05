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Denizli 32. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

Denizli 32. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 32. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla İngiltere, İran, Fas, Cezayir, Azerbaycan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen 24 tiyatro grubunun katılımıyla valilik önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortej sırasında yabancı tiyatro ekiplerinin sunduğu drama ve dans gösterileri vatandaşların beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, bu yıl 32'ncisini düzenledikleri Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali'ne büyük önem verdiklerini belirterek, "Bizim gibi uzun soluklu bir tiyatro festivali yapan fazla yoktur diye düşünüyorum." dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ise festivalin hem 32 senelik bir tarihe sahip olması hem de farklı ülkelerden tiyatroları ağırlaması nedeniyle farklı bir değerinin bulunduğunu dile getirdi.

Etkinlik, meydanda sahnelenen "15 Temmuz" adlı tiyatro gösterisi ile son buldu.

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