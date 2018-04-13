Denizli 7. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 4'ü yurt dışından olmak üzere 25 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından aşıkların kendilerini tanıtmasıyla devam etti.

Yurdun değişik yerlerinden ve 4'ü Türk dünyasından olmak üzere 25 ozanın katıldığı etkinlik, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Vatandaşlar halk ozanlarına alkışlarıyla destek verdi.

Kırgızistan, Doğu Türkistan, Gürcistan ve Moğolistan'dan katılan aşıklar, sazlarıyla yörelerine ait türküler seslendirdiler.

Halk ozanlarının atışmalarına sahne olan etkinlikte, Gürcistan'dan katılan Nargile Mehtiyeva'nın söylediği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü ile Moğolistan'dan katılan Uatkan Eltai'nın "Dombıra" türküsü ile "Ölürüm Türkiyem" parçasına vatandaşlar da eşlik etti.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı halk ozanlarına plaket ve çeşitli hediyeler verdi.