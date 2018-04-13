Denizli 7. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı, 4'ü yurt dışından olmak üzere 25 halk ozanının katılımıyla gerçekleştirildi.
Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından aşıkların kendilerini tanıtmasıyla devam etti.
Yurdun değişik yerlerinden ve 4'ü Türk dünyasından olmak üzere 25 ozanın katıldığı etkinlik, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.
Vatandaşlar halk ozanlarına alkışlarıyla destek verdi.
Kırgızistan, Doğu Türkistan, Gürcistan ve Moğolistan'dan katılan aşıklar, sazlarıyla yörelerine ait türküler seslendirdiler.
Halk ozanlarının atışmalarına sahne olan etkinlikte, Gürcistan'dan katılan Nargile Mehtiyeva'nın söylediği "Çırpınırdı Karadeniz" türküsü ile Moğolistan'dan katılan Uatkan Eltai'nın "Dombıra" türküsü ile "Ölürüm Türkiyem" parçasına vatandaşlar da eşlik etti.
Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ile Kültür ve Turizm Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı halk ozanlarına plaket ve çeşitli hediyeler verdi.
ABD'den S-400 konusunda Türkiye'ye tehdit gibi uyarı!
Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum