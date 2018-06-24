Denizli Büyükşehir personeli hemşireden darp iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nde görevli hemşire Şeyma Girgin, evde bakım hizmeti alan hasta ve yaşlı seçmenlerin oy kullanmasına yardımcı olduğu sırada, bir grup tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi görevlileri, Bekilli ilçesi Çoğaşlı Mahallesi'nde hizmet verdikleri yaşlı ve hasta vatandaşları, oylarını kullanmaları için ambulansla sandıklara götürdü. Ekipler, Çoğaşlı Mahallesi'ndeki meydanda kurulan sandıklarda oy kullanan seçmenlere yardımcı oldukları sırada, iddiaya göre, hemşire Şeyma Girgin darp edildi. Kendisini CHP'li sandık görevlisi diye tanıtan H.Ç. ve yanındakiler tarafından, diğer çalışanlara ve kendisine hakaret ve küfür edildiğini, bu sırada da darp edildiğini ileri süren Girgin, jandarmaya gidip şikayetçi oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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