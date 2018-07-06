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Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 22:46 | Son Güncelleme

Denizli'de eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 10'u kadın 26 kişi yakalandı.

Denizli'de eskort sitesi operasyonu! Aralarında üniversite öğrencileri de var!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurdukları eskort siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

22 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelileri tespit eden ekipler 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARALARINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE VAR

Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 10'u kadın 26 kişi yakalandı.

26 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskort sitelerindeki cep telefonunu arayan kişilerden bankaya para yatırmalarını istedikleri öne sürülen 26 zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhuş yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan Adliyeye sevk edildi. (AA)

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