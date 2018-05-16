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Denizli iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Hoş geldin ya-şehri Ramazan. 2018 yılının Ramazan ayı başlıyor. Bu hayırlı ayda Denizliler de oruç tutup ibadet edecekler. Tabi oruç tutarken sahur, imsak ve iftar vakitlerine dikkat etmek gerekiyor. Peki 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Denizli'de iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için insanlar saat kaçta kalkacaklar? İşte Denizli için 2018'in Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Denizli iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Denizli'de sıcak yaz akşamları yaklaşırken Ramazan ayı da başladı. Uzun süren günler gözler iftar saatinde. Peki orucun açılması için ne kadar beklenecek? Ramazan ayınında iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Çorum'da iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Denizliler saat kaçta kalkacaklar?

Denizli için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Denizli ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:08 05:46 13:06 16:55 20:14 21:45
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:07 05:46 13:06 16:55 20:15 21:46
3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:06 05:45 13:06 16:56 20:15 21:47
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:05 05:44 13:06 16:56 20:16 21:49
5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:04 05:43 13:06 16:56 20:17 21:50
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:02 05:43 13:06 16:56 20:18 21:51
7 22 Mayıs 2018 Salı 04:01 05:42 13:06 16:56 20:19 21:52
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 04:00 05:41 13:06 16:57 20:20 21:53
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:59 05:41 13:07 16:57 20:20 21:55
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:58 05:40 13:07 16:57 20:21 21:56
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:57 05:39 13:07 16:57 20:22 21:57
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:56 05:39 13:07 16:57 20:23 21:58
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 21:59
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 22:00
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:54 05:37 13:07 16:58 20:25 22:01
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:53 05:37 13:07 16:58 20:26 22:02
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:52 05:37 13:07 16:59 20:26 22:03
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:52 05:36 13:08 16:59 20:27 22:04
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:51 05:36 13:08 16:59 20:28 22:05
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:50 05:36 13:08 16:59 20:28 22:06
21 05 Haziran 2018 Salı 03:50 05:35 13:08 17:00 20:29 22:07
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:08
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:09
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:09
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:10
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:48 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:47 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11
28 12 Haziran 2018 Salı 03:47 05:34 13:09 17:01 20:33 22:12
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:47 05:34 13:10 17:01 20:33 22:13
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:47 05:34 13:10 17:02 20:34 22:13

Bulunduğunuz ilde sahur, iftar ve imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet Ramazan sayfasındaki 2018 Ramazan İmsakiyesi çizelgesinden öğrenebilirsiniz. Sayfanın sağ tarafından bulunan menüden bulunduğunuz ili seçebilirsiniz.

mynet 2018 ramazan imsakiyesi

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

SAĞLIKLI ORUÇ İÇİN 8 PRATİK UYGULAMA

  • Orucunuzu 2-3 adet hurma ve yarım su bardağı su (Mide hacmini fazla doldurmamak adına) ile açın.
  • Orucunuzu açtıktan sonra 10 dakika bekleyin, dinlenin. Daha sonra çorba ile devam edin.
  • Mutlaka sahura kalkın. Ramazan'ın ikinci haftasından sonra yavaşlayacak olan metabolizmanızı öğün atlayarak daha da yavaşlatmayın. Bir bardak su içip niyetlenmeyin, sahuru erken kahvaltı gibi düşünüp sağlıklı doğru besinlerle hazırlanmış kahvaltınızı yapın.
  • Tüketeceğiniz besinleri iftar – sahur arasında 4-5 öğüne yayın.
  • Çay kahve tüketimini yemekten 1 saat sonraya bırakın. Çay, kahve yerine sizi rahatlatıp, dinlendirecek ve sindiriminize yardımcı olacak olan bitki çaylarını tercih edin.
  • Günlük su ihtiyacınızı öğün aralarına yayın, yemekler ile birlikte su içmeyin.
  • Künefe, revani, tulumba tatlısı, kemalpaşa yerine sütlü tatlıları-sütlaç, muhallebi, kazandibi, tavukgöğsü- veya meyve tatlılarını tercih edin.
  • Lokmalarını yutmayınız, yavaş yavaş tadına vararak yemek yiyiniz.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak. Peki Teravih namazı nasıl kılınır?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.

DENİZLİ'NİN CAMİLERİ

Teravih namazını cemaatle kılmak için Denizli'nin çeşitli camilerinden birine gidebilirsiniz.

RAMAZAN MESAJLARI

  • Mübarek Ramazan ayının başlamasının coşkusu ile pek çok kişi sevdiklerine, akrabalarına ve yakınlarına Ramazan mesajları gönderiyor. Biz de sizler için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından ve mesajlaşma araçlarından paylaşabileceğiniz Ramazan mesajları derledik.
  • Ramazan ayının verdiği bereket İftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle, Hayırlı Ramazanlar.
  • Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…
  • 11 Ayın Sulatını Ramazan'da gönülleriniz huzur sofranız bereketli Olsun, Ramazan Ayımız Mübarek olsun.
  • Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasib etsin. Hayırlı Ramazanlar.
  • Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar.
  • Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık, sofralarınızda iftar bereketi, evinizde mutluluk eksik olmasın. Hayırlı Ramazanlar.
  • Başı rahmet ortası merhamet sonu ise cehennemden azad olan mibarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim.
  • Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...Hayırlı Ramazanlar.
  • İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
  • Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
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Ramazan imsakiyesi Denizli imsak vakti iftar vakti sahur

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