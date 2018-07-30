Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trenin vagonları devrilmiş ve 25 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın nedeni etkili olan yağış nedeniyle tren raylarının altının boşalması olarak açıklanmıştı. Denizli-İzmir arasındaki demir yolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlenince seferler durduruldu.

