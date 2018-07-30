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Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:52 | Son Güncelleme

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demir yolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trenin vagonları devrilmiş ve 25 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın nedeni etkili olan yağış nedeniyle tren raylarının altının boşalması olarak açıklanmıştı. Denizli-İzmir arasındaki demir yolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlenince seferler durduruldu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
biz hızlı tren falan yapmayalım ya!!!!
MİLLET UZAYA GİDİYOR BİZ Bİ TRENİ YÜRÜTEMİYORUZ YÜRÜYENLERDE ANLARCA İNSANA MEZAR OLUYOR
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