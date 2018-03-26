HABER

DENİZLİ-Tavas'ı yasa boğan 5 tabut

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

Tavas'ı yasa boğan 5 tabut Denizli'nin Tavas ilçesinde dün (pazar) sabaha karşı gölete uçup suya gömülen otomobilde ölen 5 genç, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haber- Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Tavas'ı yasa boğan 5 tabut Denizli'nin Tavas ilçesinde dün (pazar) sabaha karşı gölete uçup suya gömülen otomobilde ölen 5 genç, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde ölen gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin ise ağıtları yürekleri dağladı. Tavas'ta dün sabaha karşı meydana gelen kazada, Mehmet Anıl Bayraktar yönetimindeki 20 YF 082 plakalı otomobil, Sarıabat Mahallesi Kavşağı'nda yoldan çıkarak karayolu kenarındaki gölete uçtu. Yaklaşık 5 metre derinliğinde ve 10 metre çapındaki gölette ters şekilde uçan otomobilden Muharrem Çineli, yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıkıp kurtuldu. Otomobilden çıkamayan sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu'nun (17) boğularak öldü. Kazada 5 gencin ölümü ilçede üzüntü yarattı. Ölenleri için bugün, Tavas Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende hayatlarını kaybeden gençlerin babalarının gözyaşları, annelerinin de ağıtları yürekleri dağladı. Anneler aynı yerde gözyaşı döküp, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı AK Partili Turhan Veli Akyol, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan da cenazeye katıldı. Kazada ölen 5 genç için öğle namazının ardından ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından anneler, cenazelerin yüklendiği araçlara el salladı. Beş gencin tabutları, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Sinir krizi geçirip fenalaşanlara da hazır bekleyen acil sağlık ekipleri, ambulansta müdahale etti. Bu arada kazadan yaklaşık 6 saat önce gençlerin Denizli'ye gitmeden önce Tavas ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini, arkadaşlarından aldıkları ödünç lastikle değiştirip yola çıktıkları ve dönüş yolunda da kaza olduğu öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.