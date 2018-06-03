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Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 01:12 | Son Güncelleme

Denizli Tugay Komutanlığı'nda görevli 57 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturma başlattığı kaydedildi.

Denizli Tugay Komutanlığı'nda askerler yemekten zehirlendi: Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Denizli Tugay Komutanlığında görev yapan 57 askerin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı, askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Valilikten yapılan açıklamada, Denizli Tugay Komutanlığında, 57 askerde gıda zehirlenmesi şüphesinin ortaya çıktığı, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin rahatsızlığının, zehirlenme olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

AA

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