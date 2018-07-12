Denizli ve Manisa'da 'Çiftlik Bank' yöntemiyle dolandırıcılık

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen piramit satış sistemlerine benzer şekilde dolandıran kişi ve organizasyonlara yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir miktar para veya malvarlığı ortaya koyarak sisteme dahil olan ve başka katılımcılar bulmak koşuluyla 1'e 15 kazanç vaat ettikleri, bu kapsamda reklam ve danışmanlık şirketi adı altında internet sitesi açtıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik, Denizli ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şahısların iş yerlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, senet, dijital materyal, ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve suça konu bilgilerin bulunduğu belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)

