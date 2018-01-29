HABER

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 8 saat önce

- Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir işletmede görülen şap hastalığı nedeniyle 15 mahalle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akalan Mahallesi Aligöz mevkisindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine toplanan Acıpayam İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Akalan, Bedirbey, Dedebağı, Yumrutaş, Yeşildere, Kumafşarı, Köke, Gedikli, Pınaryazı, Yeniköy, Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Yeni Mahalle, Çamlık ve Gedikli mahallelerine hayvan giriş çıkışını yasakladı.

Acıpayam Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Uğur Toscalı, yaptığı açıklamada, belirtilen mahallelerden her türlü hayvan hareketinin durdurulduğunu, buralardan sadece kesime gidecek hayvanlara hareket izni verileceğini kaydetti.

Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı'nın şap hastalığı nedeniyle kapatıldığını bildiren Toscalı, pazarda her türlü temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sürdürüldüğünü ifade etti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

İlyas Salman'dan Türk aktörlere şok sözler: Engin Altan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni hedef Baflun

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Kist ameliyatında ölüme soruşturma

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü Sudan’da yerine getirilecek

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Barış Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alındı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.