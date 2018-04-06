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Denizli’de 2018 yılı iş gücü piyasası araştırması devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Fatih Işık, 2018 yılı Denizli işgücü piyasası araştırmasının devam ettiğini söyledi.Işık, Denizli’deki iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, il düzeyinde ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, işverenlerin temininde güçlük çektikleri meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri derlemek amacıyla 22 sorudan oluşan anket uygulandığını ifade etti.

Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Fatih Işık, 2018 yılı Denizli işgücü piyasası araştırmasının devam ettiğini söyledi.
Işık, Denizli’deki iş gücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, il düzeyinde ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, işverenlerin temininde güçlük çektikleri meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri derlemek amacıyla 22 sorudan oluşan anket uygulandığını ifade etti. Işık anket ile ihtiyaç duyulan iş gücünün eğitim ve becerilerinin tespit edilerek, işgücü arzı ve talebi arasındaki dengesizliğin hangi koşullarda ortadan kalkabileceğinin belirlenmesi ve bu dengesizliğin giderilmesine yardımcı olacak politika ve önerilerin geliştirilmesi hedeflendiğini kaydetti. Işık, “Denizli çapında 2 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında 17 farklı sektör dikkate alınarak yapılan çalışmalarda 20 kişi ve daha fazla çalışana sahip bin 601 işyerine, 20 çalışan altındaki 243 işyerine olmak üzere toplam bin 844 işyerine İş ve Meslek Danışmanlarınca yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmaktadır. Araştırmanın sonuçlarının Ekim ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır” dedi.

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