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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Denizli ve ilçelerinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.Etkinlikler, Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Denizli ve ilçelerinde de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.
Etkinlikler, Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Kutlama etkinliklerine Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosunda devam edildi. Törenlere Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Gülsezen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Program, Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu mehter takımı konseri ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Etkinlikler öğrenciler tarafından sergilenen halkoyunları ve çeşitli gösterileriyle devam etti. Gösterilerin ardından resim ve şiir alanında birinci ve ikinci olan öğrencilerin hediyelerini almasından sonra çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Sarayköy’de 23 Nisan coşkusu
Denizli Sarayköy Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği’nin bu yıl 5.’si gerçekleştirildi. Belediyenin bayram dolayısıyla düzenlediği Çocuk Şenliği ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. Bu yıl 5.si düzenlenen Çocuk Şenliği’ne Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve binlerce çocuk katıldı. İp atlama, resim boyama, sek sek, takı yapma, yüz boyama, kör ebe, top havuzu, bugee-run, büyük kaydırak, penaltı kalesi, canlı langırt, dart, labirent, aktivite alanı ve pamuk şeker ikramının yer aldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, çocuklarla birlikte oyun oynayarak bayramı kutladı. “Sarayköyümün geleceği benim” yazısının yer aldığı tişörtlerin ve şapkaların dağıtıldığı şenlikte Başkan Özbaş, kaleci oldu, sek sek atladı, yüz boyadı, ip atlayarak miniklerin mutluluğunu paylaştı.
Şenlik bir birinden renkli görüntüler ile son buldu.

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Denizli’de 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
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