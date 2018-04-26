HABER

Denizli'de 80 anaokul öğrencisi yemekten zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

Öğrenciler ile bir personel, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 80 anaokulu öğrencisi ve bir personel, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahallesi'nde bulunan anaokulunda 80 öğrenci ile bir personel, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler ile personel, tedavi altına alındı.

Hastanede öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özcan, anaokulunda öğle yemeğinin ardından 80 öğrenci ve bir personelin gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Özcan, gıda zehirlenmesi yaşayanların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayarak, yemekten alınan numunelerin, Denizli'deki ilgili laboratuvara gönderildiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Yemekten alınan numune sonuçlarına göre gerekli inceleme ve araştırma yapılacak. Bununla ilgili soruşturmamız devam ediyor. Bu olaydan üzüntü duyduk. Ancak ciddi bir hastamız yok. Anaokulumuzda 80 öğrenci var. Gıdadan zehirlenen öğrencilerimiz ile personelimiz hastanede tedavi altına alındı."

Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı İşte HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anaokulu Çevak Anaokulu çivril devlet hastanesi gıda zehirlenmesi

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.